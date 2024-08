Calciomercato Milan salta lo scambio con Chiesa | Alexis Saelemaekers non è più tra i partenti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 15 agosto 2024)locon la Juventus: niente Federicoo, Fonseca si tiene strettonon si muove più dao. Forse è stato un errore cederlo, in prestito, un anno fa al Bologna. O forse no. Così si è capito chemerita una grande squadra. E non sarà la Juventus a quanto pare. Il giocatore cresciuto tantissimo con Thiago Motta e pronto a raggiungerlo a Torino però non farà più le valige. Il suo precampionato con la maglia delha convinto tutti. La prestazione contro il Monza, nella seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, poi ha confermato il suo momento di grazia. Un momento che potrebbe continuare anche con il Torino, sabato sera a San Siro. Un esordio atteso non solo da lui.