AEW | aggiunta stipulazione speciale ad un match di All In

(Di giovedì 15 agosto 2024) Negli incontri visti in AEW molto spesso si sono aggiunte stipulazioni particolari per rendere più sentita la contesa. Sarà così anche nel caso di Jack Perry vs Darby Allin ad All In. Allin nella puntata di Dynamite del 14 Agosto ha tenuto un promo dove ha sottolineato come la AEW sia un paradiso per gente di talento che in passato ha fatto fatica ad emergere da altre parti, ma ha puntato il dito contro Jack Perry per come lui prenda questa sua posizione rilevante come qualcosa di dovuto, quando invece è soltanto merito del suo legame con gli Young Bucks. Siccome la questione è ormai entrata nel personale Darby ha annunciato che il lorodi All In valido per il titolo TNT sarà un Coffin. Darby, dopo la messa in onda del promo, stava facendo il suo ingresso sul ring quando è stato attaccato proprio da Jack Perry.