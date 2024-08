Uccisa da un mal di pancia in vacanza Francesca Colombo poteva salvarsi? Niente tac nè ecografia | errore dei medici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) LEGNANO (Milano) - Come ogni anno, insieme al marito era partita per la Sicilia. Il 30 luglio aveva trascorso “il primo giorno di mare”, alla spiaggia di San Giorgio, con la vista sul promontorio di Tindari. Sabato, per San Lorenzo, avrebbe ritrovato gli amici di sempre alla sagra di Librizzi, piccolo centro della provincia di Messina e terra d’origine del consorte. Quella festa è stata annullata dall’amministrazione: un segno di rispetto e cordoglio per la morte di, 62enne di Legnano, a causa di un’occlusione intestinale non diagnosticata nell’immediato.aveva trascorso una prima settimana tranquiilla nella cittadina siciliana, che ormai da quasi trent’anni era diventata la sua seconda casa.