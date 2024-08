Per Ben Affleck quello di Hulk Hogan in Killing Gawker potrebbe essere il ruolo più folle della carriera

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Cosa e chi associamo di più agli anni '80 se non? Ghostbusters, forse. Ritorno al futuro? Di certo l'ex wrestler resta in cima alla lista insieme al Super Nintendo, MTV, i neon e il doppio denim. Anche se le sue azioni sono in calo dopo il recente passaggio tra chi inneggia Make America Great Again (MAGA), non esistono molte figure pubbliche per le quali il trattamento sul grande schermo sia così atteso, non da ultimo nell'attuale momento culturale in cui la nostalgia regna sovrana. Tale è la fama, l'intramontabile familiarità e lo status di icona dei tempi passati di. Beh, ora c'è in arrivo un film, fratello! Non avrà, però, la forma che ci saremmo aspettati.