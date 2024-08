Myrta Merlino svela com’è stato sostituire Barbara d’Urso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Per quindici anniha tenuto compagnia a milioni di italiani con il suo Pomeriggio 5 e nel 2023 è stata sostituita da, che qualcuno già chiamava la ‘di La7’, ma in realtà le due conduttrici sono abbastanza diverse e si è visto in questo primo anno post Carmelita. Per la giornalista non èfacile prendere il posto che èper oltre un decennio di, fare i conti con un pubblico abituato al cuore di Carmelita, ai caffeucci e soprattutto alle indimenticate buste choc. In un’intervista concessa al settimanale Chi,ha spiegato come ha cercato di rapportarsi con i telespettatori di Pomeriggio 5 che per così tanto tempo hanno seguitonel suo programma. La conduttrice ha ammesso che è stata dura ed ha anche dichiarato che nel percorso ci sono stati tanti nemici (chi?).