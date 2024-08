La sinistra ruba la medaglia all' Italvolley? Chi dimentica | perché nessuno parla di Diaz

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ci sono uno spagnolo, un portoghese e un italiano, ma non è una barzelletta. Anzi, è una storia molto seria, quella del podio olimpico nel triplo maschile che ha un'unica matrice ma tre vicende di vita molto serie che portano tutte in una direzione unica. Jordan Díaz Fortun, Pedro Pablo Pichardo e Andy Díaz sono tutti cubani doc eveste quella maglia. E c'è una parte della politica italiana che nemmeno se ne accorge o fa finta di non vederlo (ad eccezione del governatore della Toscana, Eugenio Giani, che subito si è complimentato con Andy, livornese d'adozione: «La Regione lo ringrazia e si congratula con lui anche per la toccante vicenda umana che lo riguarda»). Tutti scappati dai Caraibi per un'altra vita lontana dal castrismo. «Non ne potevo più», ha raccontato Andy, «là decidono tutti i dirigenti». Espatriati, certo, ma anche perfettamente integrati.