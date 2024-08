Il mare che è in noi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il nostro corpo e’ composto da circa 50 mila miliardi di cellule sospese in undi acqua interno al nostro organismo. Ogni cellula e’ circondata da acqua. Le cellule e l’acqua sono tenute assieme da una rete di connettivo, che “connette” le cellule tra loro. Le cellule, l’acqua, la rete connettivale costituiscono la matrice corporea, che come indica il nome e’ “madre di vita”. ACQUA e OSSIGENO Le nostre singole cellule possono essere considerate come “pesci” che vivono all’interno del vastoche e’ dentro di noi. Le cellule respirano e mangiano come fanno i pesci dentro il. L’ossigeno respirato con i polmoni arriva nel sangue, passa dal sangue nella matrice dove entra in soluzione nell’acqua che circonda le cellule. ACQUA e IL CIBO Tutto ciò che mangiamo dall’intestino passa nel sangue.