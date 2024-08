Dove vedere in tv la Vuelta a España 2024 | date programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo le Olimpiadi è ripartito subito il grande ciclismo internazionale con la Clasica di San Sebastian nei Paesi Baschi che ha animato l’ultimo weekend olimpico con il successo di Marc Hirschi davanti a Julian Alaphilippe. Questa settimana è in corso il Giro di Polonia, ma sono appuntamenti che sono solo un aperitivo per il terzo Grande Giro della stagione, ossia lache partirà da sabato 17 agosto. Un percorso che sarà particolarmente duro, con soli due giorni di riposo, due cronometro brevi e salite a volontà dislocate in diverse tappe che permetteranno agli uomini di classifica di dare spettacolo. Tanti possono essere i protagonisti, come Primoz Roglic, Joao Almeida, Richard Carapaz, Mikel Landa, il nostro Antonio Tiberi, oltre a possibili nomi che possono strappare qualche tappa come Wout Van Aert e Jhonatan Narvaez.