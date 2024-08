Donald Trump | chi sono i pochi musicisti che supportano il Tycoon

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Cher, Adele, Shakira, John Legend, Usher, i R.E.M., Neil Young. No, questo non è un elenco di artisti a supporto di, ma una minima parte di celebrities invitate ad esibirsi durante i festeggiamenti per la vittoria del magnate alle elezioni del 2016, e che si rifiutarono categoricamente di accettare la richiesta. Tra i “no” più risoluti, quello di Elton John, inserito a sua insaputa nella lista degli ospiti. Il cantautore britannico fece pubblicare dal proprio ufficio stampa un comunicato per smentire tutto con chiarezza. Chi, invece, all’epoca vacillò, fu Andrea Bocelli. Il tenore toscano e il politicolegati da un’amicizia di lungo corso, e il cantante era sul punto di accettare; alla fine, però, spinto anche dalle proteste in patria, Bocelli declinò l’offerta.