Come gli ucraini hanno preparato l’operazione di Kursk e come potrebbe andare avanti

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Questo è un buon esempio diun’operazione moderna di successo richieda misure di sicurezza operativa e di inganno estreme”. Così Pasi Paroinen, analista dell’organizzazione finlandese Black Bird Group che analizza i filmati dei campi di battaglia, commenta il lavoro di preparazione per l’offensiva ucraina in territorio russo, notando anche che se gli analisti (occidentali) non sono riusciti a individuare la preparazione di quest’offensiva, è probabile che neanche i russi siano stati in grado di farlo.è iniziata più di una settimana fa, e ancora non sembra destinata ad esaurirsi.