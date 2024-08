Caso Brescianini le condizioni cambiate dal Napoli via PEC | la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024), ma cosa è successo? Spunta lain queste ore, tutta colpa della PEC inviata al Frosinone. Marcosembrava destinato a diventare un nuovo giocatore del. Tutto fatto, o forse no. Il centrocampista classe 2000 aveva addirittura svolto le visite mediche a Villa Stuart, ultimo passaggio che anticipa quasi sempre quello che poi è l’annuncio ufficiale. Eppure, qualcosa è andato storto: dietrofront dopo poco più di un’ora, l’affare non si fa! Inserimento dell’Atalanta, come raccontato anche da Sky Sport, che starebbe provando ad inserire per approfittare di questo sorprendente ribaltone che ha lasciato tutti senza parole.