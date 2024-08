Aperte le iscrizioni al Samara Festival dal 6 all’8 settembre in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Torna inil. Terza edizione della manifestazione nazionale di musica e arte inedita Trasacco (AQ) – Il, evento nazionale dedicato alla musica e all’arte inedita, torna per la sua terza edizione, dal 62024. Promosso dal Comune di Trasacco, iloffrirà tre giornate intense di musica, letteratura, spettacoli teatrali interattivi e gastronomia. Una giuria di eccellenza La manifestazione si distingue per la qualità della sua giuria, composta da figure di spicco nei campi della musica e della letteratura. Tra i giurati confermati: Cinzia Baccini, storica corista e figlia artistica di Franco Califano. Lukas Cuman, ingegnere del suono di Vasco Rossi, Bebe Rexha, Ed Sheeran e Chance The Rapper.