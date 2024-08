Wizz Air lancia All You Can Fly ma è conveniente solo per il turismo mordi e fuggi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024)Air ha presentato una nuova offerta che potrebbe cambiare il modo di viaggiare in Europa. La compagnia aerea low-cost hato la carta “All You Can Fly”, che permette ai suoi possessori di volare senza limiti per un anno intero. Con un prezzo iniziale di 499 euro, disponibile fino al 15 agosto, questa iniziativa rappresenta una soluzione interessante per chi ama esplorare nuove destinazioni o viaggia spesso per lavoro. Questo abbonamento consente ai viaggiatori di prenotare voli a una tariffa fissa di 9,99 euro, ma ci sono numerose restrizioni che bisogna conoscere prima di procedere all’acquisto. Voli verso oltre 800 destinazioni: come funziona l’All You Can Fly La carta offre accesso a oltre 800 destinazioni, inclusi i luoghi più popolari in Europa. I viaggi possono essere pianificati fino a 72 ore prima della partenza, garantendo una notevole flessibilità.