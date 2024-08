Vajont le carte del più grande disastro italiano restano a Belluno | l’annuncio di Mazzi Il video dell’Archivio Luce

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Alle 22.39 del 9 ottobre 1963 una frana di proporzioni apocalittiche, 270 milioni di metri cubi di roccia e terra, precipita dal monte Toc — in provincia di— nel bacino alpino formato dalla diga del, tra le più alte del mondo: nel cadere nell’invaso, la frana solleva un’onda che scavalca la diga e precipita nel fondovalle. In meno di tre minuti, cinque paesi, tra cui Longarone, vengono completamente cancellati dalla faccia della terra. Il bilancio della strage calcola 1.917 le vittime. Il 29 novembre 1968 furono portati a processo 11 imputati, per i quali furono chiesti 21 anni pere omicidio colposi. Il capocantiere, e imputato, Mario Pancini si suicidò nel 1968 prima dell’inizio del dibattimento.