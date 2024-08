Si rasano i capelli in segno di solidarietà per il loro capitano malato di cancro | lui entra negli spogliatoi e si commuove – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Un gesto di vicinanza in un momento difficile. I giocatori del Kalmar AIK FK, club che disputa la quinta divisioni svedese, si sono rasati ia zero indiper ilcompagno di squadra (e) Markus Heman,di. Davanti a una telecamera, ognuno di(compresi i membri dello staff) ha preso la macchinetta, ha salutato ile si è tagliato i. Poco dopo, Heman è stato invitato are nelloo dove si è subito commosso: emozionato e in lacrime, il calciatore ha ringraziato tutti per il sostegno e per un gesto che non era per nulla scontato. Ilcaricato sui social sta facendo il giro del web, interpretato da molti come sinonimo di fare squadra. Dentro, ma soprattutto fuori dal campo.