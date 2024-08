MotoGP | Fabio Di Giannantonio continua il magic moments

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Un momento davvero positivo per tutta la VR46 Racing Team: dopo essere diventato il primo team della flotta Ducati, con la possibilità di sostituire la Pramac Racing che è andata in Yamaha e lascerà la moto ufficiale ai gialloneri, la squadra è sembrata solida in pista. Nella gara di Silverstone, valevole per il Motomondiale 2024,Die Marco Bezzecchi hanno dimostrato la competitività dei due bolidi arrivando rispettivamente al quinto e ottavo posto. Il numero quarantanove, soprattutto, si è reso protagonista di un’ottima gara che ha certificato il suo talento e la sua voglia di migliorare.