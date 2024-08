Milano donna di 33 anni precipita dal quinto piano | si indaga per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 13 agosto 2024) La 33enneta dal(non quarto come scritto in precedenza) a Rozzano, nel Milanese, nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 3.30, hadue volte di chiamare il 112 poco prima di cadere. Entrambe le telefonate sarebbero state interrotte da qualcuno che, in sottofondo, le avrebbe impedito di parlare. Questo emerge dai primi accertamenti nell'inchiesta percondotta dai carabinieri e coordinata dal pm diAntonio Cristillo e dall'aggiunta Tiziana Siciliano. Laattualmente è ricoverata all'ospedale Humanitas in prognosi riservata.Verifiche in corsoFamiliari, amici e vicini di casa sono stati sentiti e lo saranno anche nelle prossime ore per ricostruire i rapporti all'interno della coppia, anche se al momento non risultano precedenti interventi per liti.