Mattarella in Friuli per 80 anni della Zona libera della Carnia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Il presidenteRepubblica, Sergio, sarà insabato 14 settembre per commemorare gli 80e dell'Alto. Lo riporta il Messaggero Veneto. Nella mattinata, riporta il quotidiano, il capo dello Stato presenzierà ad una cerimonia ad Ampezzo, il capoluogoVal Tagliamento, in, un territorio dell'Altoin cui fu sperimentata per la prima volta la "Repubblica partigiana" in Italia. La celebrazione è stata promossa dall'Anpi nazionale e friulana, e dai 42 Comuni che ancora ricordano quella sperimentazione. Nella chiesa di Ampezzo,e le altre autorità parteciperanno ad una Messa, quindi in piazza del municipio avverrà la commemorazione, con testimonianze, fra gli altri, del presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, del presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga e dello tesso