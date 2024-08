Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 agosto | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 13 agosto 2024) Aperture deidiprincipalmente dedicate ai fronti di guerra: da una parte Kiev che prosegue l’offensiva in territorio russo con Putin che minaccia una “degna risposta”; dall’altra in Medio Oriente cresce l’attesa per la rappresaglia dell’Iran contro Israele con Biden e gli altri leader occidentali che invitano Teheran a fare un passo indietro. Spazio poi alla Grecia devastata dagli incendi fuori controllo che stanno accerchiando la città di Atene. Poi il rientro delle atlete del volley da Parigi