La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimitĂ del decreto Balduzzi del 2012 che vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentano l’accesso al gioco, sia legale sia illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. Detto in soldoni, è illegittimo il divieto di mettere a disposizione, in qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che consentano di giocare sulle piattaforme online. “Una decisione che rischia di vanificare la lotta alla ludopatia e tutto il lavoro contro la diffusione del gioco d’azzardo come l’ottimo lavoro che i Comuni stanno facendo coi propri ambiti attraverso dei regolamenti e i Pgt – commenta Davide Casati, consigliere regionale del Pd, componente della IX Commissione SostenibilitĂ sociale, dove di recente è stata presentata e discussa la Relazione sullo stato d’attuazione delle Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Gioco d’azzardo, Casati: “La decisione della Consulta rischia di vanificare la lotta alla ludopatia”