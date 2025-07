L’esempio virtuoso di Icma ora arriva sui banchi

SI CHIAMA LEATITIA ed è la foresta di alberi e piante di cacao, banano e avocado eretta in Camerun da Icma, sartorial paper dal 1933. La foresta è sorta a partire dal 2019 e conta oggi 442 piante grazie al programma Treedom a cui Icma ha aderito. Si stima che gli alberi della foresta Laetitia assorbiranno complessivamente nei primi 10 anni di vita 41,74 tonnellate di anidride carbonica. Così Icma contribuisce al progetto che ha come obiettivo quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica, proteggere la biodiversità e fornire una fonte di reddito sostenibile per i contadini camerunensi, contrastare l’erosione del suolo e promuovere la riforestazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

