La segnalazione di alcuni residenti ha permesso agli agenti della Squadra Volanti di Reggio di fermare un uomo di origine magrebina, accusato di furto e ricettazione. E’ accaduto nelle prime ore di sabato. Poco dopo le cinque la polizia è intervenuta in via Pasteur dopo la segnalazione di un possibile furto su auto in sosta. Il proprietario della vettura ha segnalato al 113 che un individuo era arrivato in bici, avvicinandosi nel cortile in cui c’erano dei veicoli parcheggiati, per poi allontanarsi in fretta quando è stato scoperto dai cittadini. Lo stesso uomo era stato visto tornare poco dopo per recuperare la bici e allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Saccheggia auto in sosta. Fermato ladro di 31 anni

