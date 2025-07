Nubifragio a Roma danni al Grassi di Ostia Frana parte di un parcheggio di un supermercato

È stata una domenica all'insegna del maltempo, quella del 13 luglio a Roma. Il nubifragio che si è abbattuto sulla città ha creato una serie di problematiche. Diversi gli interventi di protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale. Dalle 19:30 in poi i disagi maggiori con la pioggia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: nubifragio - roma - danni - grassi

Roma e Castelli Romani, nubifragio del 17 giugno: danni e allagamenti - Un’estate pazza quella che sta vivendo Roma e i Castelli Romani. Alle alte temperature degli ultimi giorni si sono aggiunti fenomeni di maltempo anomalo, con nubifragi improvvisi che hanno colpito diverse zone tra la Capitale e la provincia.

Maltempo, violento nubifragio su Roma: polemiche sull'ospedale Grassi allagato - La denuncia della consigliera del Partito Democratico, Emanuela Droghei: "Pazienti, operatori sanitari e cittadini sono in strutture che non reggono nemmeno un acquazzone estivo.

Bomba d’acqua su Roma, i fan di Ultimo sorpresi dal nubifragio sul pratone dell’Olimpico - Il nubifragio abbattutosi su Roma dal tardo pomeriggio di domenica 13 luglio non ha solo costretto le autorità aeroportuali a dirottare i voli in arrivo su Fiumicino verso altri scali – sino a Pisa, Bologna o Napoli – ma ha centrato in pieno pure i migliaia di fan accordi allo Stadio Olimpico per il concerto di Ultimo.

L'instabilità ora si concentra tra Est Emilia, specie bolognese e ferrarese, e Romagna: forti temporali in atto sia tra imolese, faentino e forlivese occidentale, sia sul riminese meridionale La fenomenologia è in graduale evoluzione verso est. Radar su bit.ly/rad Vai su Facebook

Nubifragio a Roma, danni al Grassi di Ostia. Frana parte di un parcheggio di un supermercato; Maltempo, violento nubifragio su Roma: polemiche sull'ospedale Grassi allagato; Roma, le catacombe minacciate dai cambiamenti climatici. «A rischio affreschi di duemila anni fa, urgono interventi».

I danni causati dal nubifragio nell’ospedale Grassi a ostia - Un nubifragio sul litorale romano provoca l’allagamento del reparto di Medicina dell’ospedale Grassi di Ostia, suscitando critiche politiche sulla gestione e le carenze infrastrutturali della sanità n ... Si legge su gaeta.it

Nubifragio a Roma: «In un'ora la pioggia di un mese autunnale ... - MSN - Un violento nubifragio ha investito Roma, sulla capitale sono caduti in poche ore oltre 60 millimetri di pioggia, un quantitativo pari a quello che si accumula in un intero mese autunnale. msn.com scrive