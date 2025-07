Francesca Negrello referente tecnico di JOiiNT Lab tra i 40 under 40 più promettenti d’Italia

C’è anche il nome di Francesca Negrello, referente tecnico di JOiiNT Lab, nella lista dei 40 under 40 più promettenti d’Italia secondo la rivista Fortune. Ricercatrice, classe 1988, si è laureata in Ingegneria meccanica a Genova, conseguendo un dottorato in bioingegneria robotica all’Università degli studi di Genova e all’Istituto Italiano di Tecnologia, dove ricopre oggi la carica di Senior Technician. Parallelamente è Lab manager di JOiiNT LAB, laboratorio congiunto tra il mondo industriale e quello della ricerca nato da un accordo tra Intellimech (un consorzio di aziende del settore meccatronico) e lo stesso IIT con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico e per creare un collegamento diretto tra realtà aziendale e ricercatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

