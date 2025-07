Gli ultimi appuntamenti al cinema prima della pausa estiva, ma già di guarda alla ripresa: campagna abbonamenti al via (info a www.argentia.it ) per la nuova stagione teatrale di Sala Argentia, lo storico cinema teatro gorgonzolese. Programma pronto, e già presentato. Si parte il 17 ottobre con il "Don Chisciotte" della compagnia Stivalaccio teatro, per la regia di Marco Zoppello, "uno spettacolo, scoppiettante e trascinante dalla prima all’ultima battuta". Secondo spettacolo in calendario, il 13 novembre, un grande classico: "Sior Todero Brontolon" di Carlo Goldoni, per la regia di Paolo Valerio, con Franco Branciaroli, Piergiorgio Fasolo, Alessandro Albertin, Maria Grazia Plos, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana, Valentina Violo, Emanuele Fortunati e Roberta Colacino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sala Argentia, Cucinotta e Quartullo sul palco