Pieve | nuovo ponte ciclopedonale Ecco la passerella fase finale al via

Posata la passerella del nuovo ponte ciclopedonale: ora al via la fase finale dei lavori. √ą stata completata nella notte la posa della passerella del nuovo ponte ciclopedonale che unir√†, dopo anni di attesa, i quartieri di via dei Pini e via delle Rose, da sempre separati dalla provinciale Vigentina. Finora il collegamento era garantito solo da un vecchio ponte, destinato ora alla demolizione. "√ą stata una giornata molto importante - ha dichiarato il sindaco Pierluigi Costanzo - perch√©, dopo tanti anni di attesa e tante parole, finalmente il ponte ciclopedonale che collega il quartiere delle Rose con via dei Pini sta diventando realt√†". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Pieve: nuovo ponte ciclopedonale. Ecco la passerella, fase finale al via

Tutto pronto a Penne per l'inaugurazione del ponte ciclopedonale sul Tavo nella riserva naturale - Giornata importante quella del 24 aprile per i cittadini di Penne e l'intera area vestina. Dalle ore 10, infatti, come fa sapere il sindaco Gilberto Petrucci, si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Tavo.

Terni, ciclopedonale Borgo Rivo-Bramante al traguardo: ‚ÄúImpossibile realizzare un ponte al posto del guado‚ÄĚ GALLERIA FOTOGRAFICA - Milleseicento metri per collegare la zona di Borgo Rivo al Sersimone e risolvere una problematica annosa.

Ponte Veggia: i lavori stanno procedendo in anticipo rispetto alla scadenza prevista del 16 agosto Già completati diversi interventi fondamentali: Getto del calcestruzzo portante Montaggio dei nuovi guardrail Posizionamento della base per la nuova Vai su Facebook

