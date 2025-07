Dazi al 30% a partire dell’1 agosto per i prodotti europei: l’annuncio del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, fa tremare gli imprenditori italiani. Secondo uno studio condotto da Unioncamere tra le proprie associate, il primo effetto che le barriere commerciali del governo Usa potrebbe determinare è la riduzione dell’export (il 56% delle imprese che subiscono un impatto da queste politiche indica questa limitazione). Al secondo posto (26%) c’è l’aumento dei costi di approvvigionamento. Al terzo posto (22%) è segnalata la riduzione delle vendite di beni intermedi e semilavorati che sono incorporati in prodotti di altri paesi per il mercato USA. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Dazi Usa sull’export italiano: a Bergamo mettono a rischio un commercio da 2 miliardi