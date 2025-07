Caro Andrea Orlando, caro ex ministro, le scrivo per farle i complimenti dopo l’iniziativa da lei organizzata nei giorni scorsi a Roma, studios Tiburtina, per dimostrare che il Pd sa parlare alle imprese. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caro Andrea Orlando, saluti il lavoro: se lo vede