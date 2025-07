Via ai cantieri nelle scuole della città nuovi arredi e sicurezza in primo piano

Estate, tempo di cantieri nelle scuole. Tra quelle che dovranno essere pronte per accogliere al meglio gli studenti, alla ripresa delle lezioni, e quelli più ampi che entrano ora nel vivo. A Sesto sono stati stanziati complessivamente 3,5 milioni di euro per la manutenzione e messa in sicurezza di plessi, case popolari, l'ex monastero San Nicolao, la biblioteca di Villa Visconti, il Quartiere Primavera e poi le scuole Forlanini e Marzabotto, dove sono in corso progetti finanziati con fondi Pnrr. In arrivo anche nuovi arredi per tutti i sei istituti comprensivi. C'è poi il nido Savona, un investimento da oltre 3 milioni di euro su un'area che supera i 3mila metri quadri, che sarà pronto per la primavera del 2026.

