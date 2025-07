"Rischi per la salute e per l’ambiente": ad Arcore la manifestazione dei No Pedemontana. Sabato i comitati contro l’opera e i cittadini si sono dati appuntamento nella cittĂ simbolo della battaglia, dopo che le ruspe hanno raso al suolo il bosco di Bernate. Alla testa del corteo, anche l’europarlamentare Ilaria Salis. "Siamo qui per dire no a un’infrastruttura inutile e dannosa e per sostenere il coordinamento che si oppone all’autostrada", ha detto l’esponente di Alleanza Verdi Sinistra. La protesta sfila in centro, poi sull’ex Statale 36, quindi nella frazione dove il cantiere avanza. Slogan e collegamenti con altre piazze d’Italia dove ci sono iniziative gemelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In 150 contro Pedemontana. Il sindaco chiede un piano di riforestazione condiviso