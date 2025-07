La FIFA accetta il periodo di riposo obbligatorio tra le preoccupazioni del carico di lavoro dei giocatori pesanti

2025-07-13 17:10:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: I sindacati dei giocatori di calcio hanno fatto progressi nella loro spinta per migliorare le norme di riposo, a seguito di un incontro a New York tra il presidente della FIFA Gianni Infantino e i migliori rappresentanti delle organizzazioni dei giocatori internazionali. I colloqui si sono conclusi con un accordo condiviso sulla necessitĂ di periodi di riposo coerenti in tutto il gioco globale. Le crescenti preoccupazioni per la fatica dei giocatori, aumentate dalla decisione della FIFA di tenere la prima Coppa del Mondo da club a 32 squadre quest’estate durante la bassa stagione europea, hanno portato i sindacati a richiedere salvaguardie per il benessere degli atleti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com