Torna il bel tempo ovunque | possibili piovaschi temperature in nuovo aumento

Tempo più stabile sulla nostra regione in questo inizio di settimana grazie alla rimonta dell'alta pressione sull'Europa meridionale, con temperature in nuovo aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 14 luglio 2025 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque salvo qualche annuvolamento in transito in mattinata, con locali piovaschi possibili su Alpi e Prealpi. Temperature: Minime stazionarie (1720°C), massime in aumento (3033°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest. Martedì 15 luglio 2025 Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

