Disordine nel trasporto pubblico locale a Macerata in merito ai tagli sulla linea per Corneto. Le segreterie provinciali Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal lamentano l’esclusione dalle decisioni dell’ Apm "di cui, per quanto dichiarato dall’assessore ai trasporti sulla stampa, il Comune non era a conoscenza. Quindi un Comune non imperativo e vincolante nelle scelte all’interno della propria azienda. Avevamo inoltrato richiesta di incontro formale a Comune e Apm sul futuro del trasporto locale e altre situazioni inerenti il servizio, tra cui il parco macchine ormai più che vetusto e privo di funzioni importanti, quali aria condizionata e pedane per disabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tagli alle corse dei bus: "Chi è stato a decidere?"