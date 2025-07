Stavolta non è uno smacco come quello di Archie Brown, ma è comunque un obiettivo che va via. La “consolazione” è che in questo caso almeno va in una big internazionale Milan, ti soffiano un altro obiettivo: almeno stavolta non va in Turchia. (LaPresse) – serieanews.com Non è un momento di mercato particolarmente felice per il Milan. Dopo le cessioni, alcune anche dolorose, ci si aspettava che iniziasse sul serio la campagna di rafforzamento portata avanti da Igli Tare. Il dirigente albanese aveva iniziato col piede giusto: l’affare Modric è fatto, manca solo l’ufficialitĂ , e Samuele Ricci è stato pure ufficializzato e si è aggregato al gruppo, agli ordini di Allegri. 🔗 Leggi su Serieanews.com

