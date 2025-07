La parabola francese di Gimondì eroe bergamasco | a 60 anni dalla vittoria al Tour de France

Ciclismo. Sessant’anni anni. Come passa il tempo. Scorre veloce veloce e manco te ne accorgi. Il 14 luglio del 1965, all’interno del Parco dei Principi di Parigi, un 22enne Felice Gimondi splendeva di giallo mentre realizzava di aver vinto il Tour de France al primo anno tra i professionisti. La Grande Boucle è da sempre la corsa ciclistica piĂą importante al mondo, una gara amata dagli italiani e cara allo storia sportiva: il fascino della corsa francese è difficilmente eguagliabile. Felice contribuì a far proseguire la tradizione italiana in terra di Francia, cominciata grazie ai successi di Ottavio Bottecchia nel 1924 e 1925, passando poi per quelli di Coppi, Bartali e Nencini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it