Superman un supereroe contemporaneo vulnerabile e profondamente umano

Titolo: Superman Titolo originale: Superman Regia: James Gunn Paese di produzioneannodurata: Stati Uniti 2025 129 min. Sceneggiatura: James Gunn Fotografia: Henry Braham Montaggio: William Hoy, Craig Alpert Suono: John Murphy, David Fleming Cast: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor, Vince, Neva Howell Produzione: DC Studios, Troll Court Entertainment, The Safran Company Distribuzione: Warner Bros. Entertainment Italia Programmazione: UCI Cinemas Orio, Notorious Cinemas Curno, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema, Starplex Romano di Lombardia, Sala della comunità Branzi, Presolana Castione della Presolana, Garden Clusone, Iride-Vega Costa Volpino Un supereroe poco super e molto umano, vulnerabile ed inadeguato, è quello protagonista del “ Superman ” di James Gunn, al cinema dal 9 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Con il primo film del nuovo universo DC, James Gunn riscrive SUPERMAN senza tradirlo: un eroe potente ma vulnerabile, alieno eppure più umano che mai. La premessa, tanto semplice quanto potente, è che la bontà non è debolezza, e non ha bisogno di gi

