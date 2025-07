Il futuro dell’ex Olivetti PoliDesign riprogetta la scuola abbandonata

La sferzata dell’opposizione all’attacco sui progetti che non decollano e la risposta del Comune per uno egli edifici che alimentano la polemica: Arcore incarica Poli.Design di studiare la seconda vita dell’ex Olivetti, la vecchia scuola superiore, punto di riferimento in passato per la formazione di intere generazioni, e oggi edifico abbandonato in centro. Un banco di prova per il sindaco Maurizio Bono che ha ingaggiato la costola del Politecnico "per avviare un percorso di comunitĂ ". Nulla di calato sopra la testa dei cittadini: "Una soluzione così non funzionerebbe – spiega – per questo abbiamo scelto un approccio diverso, che coinvolga la gente guidata da professionisti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

