Inter altra doccia gelata | ha scelto l’assegno da 10 milioni all’anno

I nerazzurri rischiano la beffa: il calciatore ha detto sì alla super offerta che è arrivata dall’Arabia Saudita. Il punto della situazione L’Arabia Saudita continua ad attingere dal calcio europeo. Stavolta è il Neom SC a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter di Cristian Chivu. (LaPresse) – Calciomercato.it Il club arabo – secondo quanto riportato da Sky Sport DE – avrebbe raggiunto un accordo con Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero sarebbe pronto a guadagnare ben 10 milioni di euro netti a stagione. Al momento non è stato ancora trovato un’intesa con il Bayer Leverkusen, ma il Neom SC punta a chiudere il prima possibile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, altra doccia gelata: ha scelto l’assegno da 10 milioni all’anno

