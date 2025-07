Tradimento torna | scopri la data delle nuove puntate

la ripresa di “tradimento”: data di ritorno e aggiornamenti. La soap turca “Tradimento” ha suscitato grande interesse tra il pubblico di Mediaset, grazie alla sua trama ricca di intrighi, bugie e colpi di scena. Dopo una sospensione temporanea, l’emittente ha annunciato la ripresa delle trasmissioni prevista per i prossimi mesi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Questo articolo fornisce tutte le informazioni ufficiali riguardanti la riapertura della serie e le novità in programma. quando tornerà in onda “tradimento”?. Mediaset ha comunicato che il finale della prima stagione di “Tradimento” verrà trasmesso subito dopo l’estate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tradimento torna: scopri la data delle nuove puntate

In questa notizia si parla di: tradimento - data - torna - scopri

Tradimento: data di messa in onda e anticipazioni per il 2 giugno 2025 - modifica della programmazione pomeridiana su canale 5 in occasione della festa della repubblica. In seguito alla celebrazione della Festa della Repubblica, prevista per lunedì 2 giugno 2025, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà una variazione temporanea.

Tradimento: data e sostituzione dell’ultima puntata della soap turca - fine di Tradimento: data dell’ultima puntata e sostituto in programmazione. La soap turca Tradimento, che sta riscuotendo grande successo nel pubblico di Mediaset, sta per concludere il suo percorso.

Accadde oggi, 19 giugno Una data che segna un passo decisivo verso la nostra identità nazionale: la scelta definitiva della bandiera italiana da parte dell’Assemblea Costituente, nel 1946. Il verde, il bianco e il rosso diventano ufficialmente i colori della n Vai su Facebook

Tradimento, anticipazioni 19 febbraio: Tarik torna da Yesim; Tradimento, l'età in cui uomini e donne sono più a rischio; Tradimento Anticipazioni Puntate dal 2 all’8 marzo 2025: Tarik fa sfrattare Guzide!.

Tradimento quando torna la serie tv turca su Canale 5? C’è la data - Tradimento è stata tra le serie tv più seguite di questa stagione televisiva appena conclusa di Mediaset. Riporta ilsipontino.net

‘Tradimento’, c’è la data: quando tornerà in onda - Nelle televisione italiana è tempo di palinsesti estivi. Come scrive informazione.it