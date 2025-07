Summer Festival il bilancio Ordine pubblico il ‘sistema’ regge Novantamila persone e 250 agenti

Cala il sipario sul Ferrara Summer Festival tra serate di musica, successi di pubblico e proteste da parte dei residenti che lamentavano il rumore e la chiusura della piazza per il periodo degli eventi. Il gran finale è stato affidato all’attesissimo concerto di Tananai, venerdì sera, e alla serata conclusiva con La notte dei format. Ma la kermesse che ha accompagnato la prima parte dell’estate, è stata anche una questione di sicurezza e ordine pubblico. Al termine del calendario, la questura traccia un resoconto delle attività svolte, con riferimento ai dispositivi di ordine pubblico predisposti per garantire la sicurezza delle manifestazioni che, per circa venti giorni, hanno visto arrivare in piazza Ariostea circa 90mila persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

