Siamo ancora pienamente nel periodo dei prezzi ribassati e gli accessori sono forse l’investimento più furbo e giusto da fare. E quando si parla di borse, questo è il momento perfetto per accaparrarsi un modello da tempo desiderato senza andare in rosso. In particolare, quelle su cui vale la pena puntare gli occhi sono le borse a tracolla ai saldi estivi 2025. E il motivo è molto semplice. Per la praticità di poterle indossare e allo stesso tempo avere le mani libere, sono tra i modelli più utilizzati tra tutti quelli che abbiamo nell’armadio. Ma è anche il loro potere passepartout a renderle così appetibili. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Puntando su forme, marchi e colori giusti, si ottimizza l’armadio e si creano look impeccabili