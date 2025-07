Pierluigi Dellano il testimone che aveva incontrato Allen a Ventimiglia | Io negligente ma volevo solo aiutare

Si chiama Pierluigi Dellano e ha una villa a Latte, frazione di Ventimiglia in provincia di Imperia. È stata per molto tempo l’ultima persona che ha visto Allen Bernard Ganao, il bambino autistico scomparso e poi ritrovato nel camping. Ed è stato sospettato, anche perché i cani molecolari hanno puntato la sua auto. «Posso dire solo che, da parte mia, è stata una negligenza», dice oggi al Corriere della Sera. Agli inquirenti aveva raccontato due versioni in contraddizione. E non ha avvertito le forze dell’ordine né ha cercato i genitori dopo aver incontrato il bambino di 5 anni da solo. Per questo rischia una denuncia per abbandono di minore. 🔗 Leggi su Open.online

L'uomo che ha visto Allen prima della scomparsa, Pierluigi Dellano: 'L'ho portato in villa, poi per strada' - Allen Bernard Ganao ritrovato a Ventimiglia: 'Diceva papà e mi tirava per mano'.

