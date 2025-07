L’azienda non paga Tfr o stipendi | come chiederli all’Inps

Buone notizie per coloro che, per il mancato pagamento del Tfr o delle ultime mensilitĂ di stipendio (crediti da lavoro), hanno bisogno del supporto del Fondo di garanzia Inps, lo strumento istituito dall' art. 2 della legge 2971982. Infatti, il messaggio 21722025 dell'ente previdenziale agevola l'accesso all'appena citato Fondo, che protegge i dipendenti nei casi di insolvenza del datore di lavoro. Vediamo allora in che modo sarĂ piĂą facile usufruire di questo strumento e cosa cambia per gli interessati. L'estensione del servizio ai patronati. Il 23 dicembre scorso, con il messaggio n. 4429, Inps ha comunicato il rilascio, sul proprio sito ufficiale, nella sezione Lavoro, di un nuovo servizio per la trasmissione online della domanda di intervento del Fondo di garanzia, riservato ai soli cittadini.

