Una tecnica sonora che utilizza due frequenze leggermente diverse, ascoltate separatamente da ciascun orecchio, per indurre nel cervello la percezione di una terza frequenza capace di influenzare le onde cerebrali e favorire stati come rilassamento, concentrazione o meditazione profonda. Ecco come funziona. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Musica binaurale, l'esperienza del mentalista Walter di Francesco: «Mi aiuta a entrare in connessione con me stesso e a immaginare uno show, prima ancora di metterlo in scena»