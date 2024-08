Le emoji sono il segreto per creare vere connessioni online e forse innamorarsi!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 agosto 2024) Più che semplici icone Nonsolo icone colorate, ma una forma di comunicazione vera e propria che permette di esprimere emozioni, idee e stati d’animo in modo rapido e visivo. Di cosa parliamo? Delle, naturalmente. Lehanno una storia interessantenata alla fine degli anni ’90 in Giappone, quando le prime immagini digitali semplici venivano utilizzate per arricchire la comunicazione via SMS. Queste piccole iconerapidamente diventate popolari perché offrivano un modo veloce ed efficace per esprimere emozioni e concetti che potevano essere difficili da trasmettere solo con il testo. Con il tempo, il set disi è evoluto, includendo oggi migliaia di simboli che rappresentano una vasta gamma di emozioni, oggetti, attività, e molto altro. Queste simpatiche faccine nonsolo decorazioni:diventate parte integrante della comunicazione digitale.