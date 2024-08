L' Amerigo Vespucci per la prima volta sbarcherà a Tokyo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Per lanella sua storia la nave, ambasciatore del made in Italy nel mondo, approderà nelle prossime settimane a, nell'ambito del Tour Mondiale 2023-2025. Lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare sosterà all'International Cruise Terminal dal 25 al 30 agosto. Lunedì 26 agosto, alle 10, si terrà la cerimonia inaugurale del Villaggio Italia, l'esposizione internazionale Made in Italy che riunisce le "nazionali delle eccellenze italiane", affinché il giro del mondo di navesia, oltre che espressione unitaria dei valori dell'intera nazione, anche vetrina delle eccellenze e delle filiere italiane, un volano per l'economia e per la diffusione della cultura italiana.