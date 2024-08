La posta? Non la consegnava ma la gettava nei cassonetti | portalettere denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Perugia, 13 agosto 2024 - Unche svolgeva il suo lavoro all'incontrario. Nel senso che invece di consegnarla ai destinatari, la corrispondenza la buttava nei. A notare il postino sono stati alcuni residenti che hanno poi chiamato i carabinieri. E' successo a Umbertide. Larecuperata è stata riconsegnata all'ufficio per il successivo recapito ai destinatari, mentre il 32enne è statocon l'accusa di soppressione della corrispondenza. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di capire se la vicenda sia da ricondurre a un episodio isolato o si tratti di una condotta che andava avanti nel tempo.