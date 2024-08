Jesi la casa del fioretto La lunga tradizione a cinque cerchi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)(Ancona) Il primo riconoscimento dal resto d’Europa era arrivato – un po’ in ritardo, ma non è mai troppo tardi – dieci anni fa: ’città europea dello sport 2014’ l’insegna orgogliosamente esposta ai quattro ingressi della città. Un riconoscimento di sicuro non legato a calcio, basket o pallavolo, ma alla scherma. E alla valanga di medaglie conquistate negli anni dagli atleti del club Scherma: da Stefano Cerioni attuale d.t. della nazionale (Seoul 1988) a Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca. A Parigi 2024 le medaglie sono arrivate lo stesso, secondo, anche se non del metallo auspicato e in parte pronosticato. Due argenti nela squadre con Tommaso Marini e Alice Volpi della ‘scuola’na.