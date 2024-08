Corinne Clery l' affondo dell' attrice | OnlyFans rovina i giovani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) C'è una generazione agée che non molla. A guidarla è una diva, di quelle eterne che, una volta, sarebbe stata definita senza età ma oggi, visti i tempi che cambiano, con l'età riesce invece anche a scherzare al punto da farne una nuovissima fiction di prima serata per la televisione. Parliamo di, l'francese divenuta celebre sin da giovane grazie a una pellicola erotica che ha fatto epoca: Histoire d'O, film uscito nel 1975 ispirato al romanzo di Pauline Reage. Un'opera di cui ancora oggiè fiera. «Rispetto a quello che si vede oggi – scherza - io facevo ridere i polli. In realtà quella è una storia di denuncia ancora molto attuale perché il mondo non cambia mai in realtà, al massimo peggiora. Il libro e il film affrontano il temaa donna oggetto».