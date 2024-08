Come togliere la tinta dei capelli dalla pelle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 agosto 2024)ladeiè un’impresa difficile, ma non impossibile. Capita spesso infatti – soprattutto se si effettua la colorazione a casa – di ritrovarsi con il collo, l’attaccatura deio le unghie sporche di. Se non si agisce immediatamente il colore tende a penetrare nellae diventa più difficile eliminarlo. Per fortuna esistono alcuni rimedi – molti dei quali naturali – per proteggere lada possibili irritazioni e arrossamenti.le macchie disulla? In casa o dal parrucchiere si possono effettuare varie tipologie di. Lapermanente conferisce alla chioma una colorazione sfruttando sostanze chimiche che reagiscono creando dei polimeri colorati. Questa tipologia digarantisce un’ottima copertura e comprende tantissime colorazioni.